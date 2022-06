Sina Selter, die seit zwei Jahren im Bunkai Haren trainiert, hatte sich bereits Anfang März bei den international gut besetzten „Swiss Open“ in Zürich in guter Form präsentiert. „Ein dritter Platz in Zürich ist schön, aber letztendlich geht es darum, ob Sina auch bei der Deutschen Meisterschaft den Sprung ins Finale schafft. Nur so kann sie den Bundestrainer von sich überzeugen und den Sprung zurück in den Bundeskader schaffen“, betonte Trainer Wim Hakkenes.

Schon als Jugendliche hatte Selter EM-Silber gewonnen und so bewiesen, dass sie unter extrem hohen Druck Topleistungen abliefern kann. In Villingen setzte sie sich nach souveränen Kämpfen in der Vorrunde auch im Poolfinale klar durch. Auch wenn es im Gesamtfinale gegen ihre größte Konkurrentin Maria Weiß (TV 1861 Hersbruck) nicht zum Sieg reichte, gelang ihr als Silbermedaillengewinnerin der Sprung in den Nationalkader der Leistungsklasse. Die nächste große internationale Meisterschaft, auf die sich die Polizistin vorbereitet, sind die World Police and Fire Games im August in New York.

Ebenfalls in der Kumite-Klasse bis 68 kg ging ihre Harener Teamkollegin Jana Foppe (Kumite + 68 kg) an den Start und erlebte ihre ersten nationalen Titelkämpfe in der Leistungsklasse. Nach dem Erstrundensieg über Diana Hopf (Waltershausen) musste sie aber gegen Rosa Liebold (Hohenleuben) die Segel streichen. Als dritte emsländische Einzelstarterin landete Mandy Wimker (Kumite bis 50 kg) auf dem fünften Rang (wir berichteten).

Beim Kumite-Teamwettbewerb vertraten Jana und Rita Foppe sowie Sina Selter die Farben des Bunkai Haren und des Niedersächsischen Landesverbandes. Nach einer knappen Niederlage gegen das Team aus Ravensburg (Baden-Württemberg) blieb den Harenerinnen lediglich die Hoffnung auf die Trostrunde. Als Ravensburg, deren stärkste Kämpferin sich im Duell gegen Rita Foppe den Fuß umgeknickt hatte und nicht weitermachen konnte, von Memmingen (Bayern) besiegt wurde, waren die Teamwettbewerbe für die emsländischen Damen früher als erwartet beendet.