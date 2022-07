Stadtbrandmeister Günter Reppien sowie Vertreter der anderen Rettungsdienste schilderten am Mittwoch im Rat den Ablauf des Vorfalls und den Einsatz der Hilfskräfte (wir berichteten). Den Einsatz von insgesamt 170 Mitgliedern der Hilfsdienste begründete Reppien mit der Notwendigkeit der Bildung von Reserven und dem Bedarf an Atemschutzträgern.

Während sich der Lingener Oberbürgermeister Dieter Krone zufrieden darüber äußerte, dass dank der hervorragenden Zusammenarbeit aller Einsatzkräfte „der gesamte Vorgang in zweieinhalb Stunden abgearbeitet worden ist“, hatte Michael Fuest (Bündnis 90/Die Grünen) nicht den Eindruck, „das hier alles bestens war“. Die Information der Bevölkerung habe zu spät begonnen, kritisierte nicht nur Fuest.

Robert Koop (Bürgernahe) sagte: „Es ist in Zeiten von Facebook und Twitter ein Anachronismus, mit drei Lautsprecherwagen wie vor 50 Jahren durch die Stadt zu fahren.“ Polizeioberkommissar Klaus Albers, Leiter Einsatz- und Streifendienst, hatte zuvor berichtet, die Polizei habe – sich an der Windrichtung orientierend – zwischen 21.20 und 23.45 Uhr entsprechende Durchsagen gemacht.

Uwe Hilling widersprach für die CDU-Fraktion der Einschätzung von Koop: „Die Kritik an der Information der Öffentlichkeit können wir nicht nachvollziehen.“ Damit teilte er die Ansicht von Krone. Die Stadt als Behörde dürfe nur gesicherte Informationen weitergeben, betonte der Oberbürgermeister. Mehr, als Lautsprecher- und Radiodurchsagen zu veranlassen, könne man nicht tun.

Während der in Schepsdorf wohnende SPD-Ratsherr Bernhard Bendick feststellte: „Hagedorn gehört zu Lingen, aber nicht an dieser Stelle“, begrüßte Ortsbürgermeister Peter Scholz (CDU) das Bekenntnis von Hagedorn zum Standort. In Schepsdorf würden etwa 50 bis 60 Mitarbeiter des Werkes mit ihren Familien wohnen. „Es ist an der Zeit, eine Sicherheitsphilosophie umzusetzen, die eine mehrfache Kontrolle erfordert“, äußerte er jedoch sein Unverständnis darüber, dass eine erst wenige Stunde zuvor ausgewechselte Pumpe abgeplatzt und dadurch der Zwischenfall ausgelöst worden sei.

Dirk Brauch, Geschäftsführer der Hagedorn AG, erklärte, dass nun pneumatische, von außen bedienbare Schieber eingebaut worden seien, um eine Wiederholung des Störfalles auszuschließen. Das Unternehmen habe vom Beginn der „Betriebsstörung“ um 20.35 Uhr bis 21.20 Uhr den Eindruck gehabt, den Vorfall selbst bekämpfen zu können. Daher sei erst zu diesem Zeitpunkt die Feuerwehr gerufen worden. „Was dann zur Verschlimmerung geführt hat, können wir noch nicht sagen“, verwies er auf ein bereits in Auftrag gegebenes Gutachten zu Schadensursache und -verlauf.