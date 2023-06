Peter Fox wird im August 2023 in der Emslandarena in Lingen auftreten. Foto: dpa/Keystone up-down up-down Auftritt vor der Emslandarena Seeed-Sänger Peter Fox gibt 2023 Open-Air-Konzert in Lingen Von Julia Mausch | 16.06.2023, 11:15 Uhr

Seinen musikalischen Durchbruch hatte Peter Fox mit seiner Band Seeed. Aber auch solo ist der „Haus am See“-Sänger erfolgreich. 2023 gibt er ein Open-Air-Konzert in Lingen - es wird bereits das dritte große Open-Air in Lingen in diesem Jahr sein.