Seanusch Aali hat seine Ausbildung zum Straßenbauer mit der Auszeichnung als Landesbester in Niedersachsen abgeschlossen. Foto: Aubreville & Kirchhoff Straßen- und Landschaftsbau GmbH & Co. KG up-down up-down Syrer floh vor sieben Jahren Seanusch Aali aus Lingen ist Niedersachsens bester Straßenbauer Von Anne Bremenkamp | 11.12.2022, 10:20 Uhr

Sich in einem unbekannten Land integrieren, erst eine fremde Sprache erlernen und dann einen Beruf: Das alles hat Seanusch Aali geschafft, der Ende 2015 gemeinsam mit seinen Eltern und Geschwistern vor dem Krieg in Syrien geflohen ist - seine Ausbildung in Lingen schloss er mit Auszeichnung ab.