Schwindelfrei sein ist ein Muss: In 14 Metern Höhe erledigt ein Mitarbeiter der Firma Subsonic Showtechnik letzte Arbeiten. FOTO: Jonas E. Koch up-down up-down Der Aufbau im Video So wird der Emslandarena-Parkplatz in Lingen zum Open-Air-Gelände Von Jonas E. Koch | 24.08.2022, 18:39 Uhr

Scooter und Jan Delay werden am Wochenende zu den größten Open Airs an der Emslandarena in Lingen seit 2019 locken. Die Veranstalter verwandeln derzeit den Parkplatz vor der Arena in ein Konzertgelände. Wir waren beim Aufbau dabei.