Die Open Airs werden auf dem Gelände an der Emslandarena in Lingen stattfinden. FOTO: Richard Heskamp up-down up-down Parken, Shuttlebus, Sperrungen Scooter und Jan Delay in Lingen: Das müssen Sie zu den Open Airs wissen Von Jonas E. Koch | 24.08.2022, 13:34 Uhr

Bis zu 18.000 Besucher werden am Wochenende an der Emslandarena in Lingen erwarten, wenn Scooter und Jan Delay auftreten. Einfach mit dem Auto vorfahren, geht nicht: Wie Sie entspannt zu den Open Airs, lesen Sie hier.