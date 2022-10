Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Foto: Hermann Bojer up-down up-down An der Abfahrt Lingen/Lohne Schwerer Unfall auf A31: Auto rammt Ausfahrtsschild Von Daniel Gonzalez-Tepper | 17.10.2022, 10:19 Uhr | Update vor 12 Min.

Auf der Autobahn 31 in Höhe Lingen hat sich am Montagvormittag in Fahrtrichtung Süden ein schwerer Unfall ereignet. Die Abfahrt Lingen musste gesperrt werden.