Bei dem schweren Unfall auf dem Forstweg zwischen Lingen und Altenlingen flogen jede Menge Wrackteile über die Fahrbahn. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Beide Fahrer leicht verletzt Zwei Autos stoßen auf Forstweg in Lingen frontal zusammen Von Philip Jesse | 20.06.2023, 15:15 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Forstweg in Lingen sind am Dienstag zwei SUVs frontal zusammengeprallt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind vor Ort. Der Forstweg musste wegen der vielen Trümmerteile gesperrt werden.