Kröten leiden derzeit auch im Emsland unter der Trockenheit. Den Tieren vor unserer Haustür rettet eine Schale Wasser manchmal das Leben. Foto: dpa (Symbolbild) Tiere leiden unter Trockenheit Dürre im Emsland: Schwalben und Frösche gehören zu den Verlierern Von Carl Hesebeck | 29.08.2022, 13:39 Uhr

Niedriger Wasserstand in der Ems, kaum mannshohe Maispflanzen auf den Feldern und eine viel zu frühe Herbstfärbung an so mancher Birke zeigen deutlich, dass an vielen Stellen das Wasser fehlt. Spuren von Hitze und Trockenheit lassen sich derzeit rund um Lingen entdecken. Bernward Rusche vom Nabu erklärt, welche Folgen das für Tiere und Pflanzen hat.