Trockene Holzscheite eignen sich gut für den neuen Holzvergaserkessel. Bezirksschornsteinfegermeister Thomas Wilbers hat die Neuanschaffung von Helmut Geers abgenommen und für sicher befunden. FOTO: Caroline Theiling Kamin, Ofen oder Pellets Lingener Schornsteinfeger rät: Das gilt es beim Heizen mit Holz zu beachten Von Caroline Theiling-Brauhardt | 23.02.2022, 11:29 Uhr | Update vor 4 Std.

Ernorm gestiegen sind die Heizkosten zuletzt - und auch weitere Steigerungen sind angesichts der Konflikte in der Welt denkbar. Stell ich mir also einen Ofen ins Haus? "So einfach ist das nicht.", sagt Bezirksschornsteinfegermeister Thomas Wilbers aus Lingen und erzählt, worauf man achten muss.