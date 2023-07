Die Straße Neuer Wall in Lingen im Januar vor der Sanierung und im aktuellen Zustand im Juli 2023. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Anwohner müssen weniger bezahlen Sanierung des Neuen Walls in Lingen deutlich billiger als gedacht Von Wilfried Roggendorf | 12.07.2023, 07:29 Uhr

Baumaßnahmen der öffentlichen Hand werden am Ende oft teurer als gedacht. Nicht so bei der Sanierung des Neuen Walls in Lingen: Dort schickte die Stadt zunächst einen Bescheid an die Anwohner, der hinterher „korrigiert“ werden musste. Allerdings zugunsten der Anwohner.