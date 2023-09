Alte Sparkasse nun Baustelle Das kosten die 30 neuen Wohnungen am Markt in Lingen Von Thomas Pertz | 26.09.2023, 12:02 Uhr Eingerüstet ist der Gebäudekomplex der ehemaligen Sparkasse am Markt in Lingen. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

Umbaustart am Markt 4 in Lingen: Die Arbeiten in der ehemaligen Sparkassenfiliale in der Innenstadt haben begonnen. Wie viel die Wohnungen kosten und wie viele schon verkauft sind, erklären die Investoren. Und auch Ladenflächen sind schon veräußert.