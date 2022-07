Rang drei sicherte sich mit Fellow ebenfalls Karl-Heinz Markus. „Das war mein Tag heute. So kann es bei den Landesmeisterschaften in Cloppenburg weitergehen.“ Rang vier fiel an den ehemaligen Lingener Matthias Bojer auf Laureat von der RG Kornspringer Köln.

Wenn es auch für Sandmann im Großen Preis nicht zu einem ganz großen Sprung reichte, in der Meisterschaft des Bezirksverbandes Emsländischer Reit- und Fahrvereine ließ er sich die Butter von Markus nicht vom Brot nehmen und holte sich zum zweiten Mal nach 2011 die Goldmedaille in der Wertungsgruppe „Leistungsklasse 1 und 2“ ab. Wäre Sandmann auf Rang drei im Großen Preis ins Ziel gekommen, hätte es für Markus zum kompletten Triumph gereicht. So fuhr Markus mit der Silbermedaille nach Hause. Bronze holte sich der Niederländer Maickel Luebbers auf Eye Catcher vom RFV Rütenbrock ab.

Die Dressur der Leistungsklasse 2 gewann erstmals der Belgier Tom van der Linden auf Rolex (RFV Werlte) vor der Vorjahressiegerin Paulien Alberts aus den Niederlanden auf V.I.P. vom RC Meppen. Olaf Fetzer vom RFV Spelle auf Fenena durfte sich über die Bronzemedaille freuen. In der Dressur der Leistungsklasse 3 konnte die Niederländerin Lisette Doodhagen auf Wilander ihren Vorjahreserfolg nicht wiederholen. Sie blieb mit der Bronzemedaille dicht an der Spitze dran. Birgit Holz vom RFV Haselünne verteidigte mit First Lady HE ihre Silbermedaille von 2012. Groß war die Freude bei Oliver Koch vom RFV Meppen auf Rambouillet, der erstmals Gold für sich verbuchen konnte. In der Dressur der Leistungsklasse 4 kam nach zwei Jahren hintereinander auf dem Silberrang Kim Dijkmeijer vom RFV Wietmarschen auf Teun vant’t Wisselens Tij endlich zum lang ersehnten Gold. Die Vizemeisterschaft fiel an Jasmin Nottberg auf Fidelia B von den RF Twist. Bronze ging an Katja Behrendt auf Limnos (RFV Isterberg). Die Deutsche Pony-Derbysiegerin 2013 Isabeau Schartmann setzte sich in der Ponydressur vor Sophie Reef auf Grisu (RFV Samern) und Kira Schröer auf Crown High Society durch.

Den Bezirksmeistertitel bei den Ponyspringreitern konnte Felix Knoop auf Laika (RFV Emlichheim) mitnehmen, der Stefanie Schleper mit Tequila Sunrise (PSG Lähden) auf Platz zwei verwies. Bronze nahm Svenja Wieking (RFV Gildehaus-Bentheim) auf Golden Ginger mit. In der Leistungsklasse 4 der Springreiter heißt die Meisterin 2013 Madeline Kutscher auf Filou D. Die Silbermedaille konnte Anna Hegger auf Quick-Step (RFV Spelle) vor Nadja Hilbers auf Polyboy für sich verbuchen. Die Leistungsklasse 3 dominierte Julia Borghorst auf Vendelin vom RFV Emlichheim vor Karin Mäcken auf Quality und Peter Erbach auf Las Vegas, beide vom RFV Emsbüren.