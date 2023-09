Seinen Führerschein ist er bereits seit neun Monaten los und muss noch weitere drei Monate warten, bis er die Fahrerlaubnis neu beantragen kann. Zudem muss er 3750 Euro Strafe bezahlen. So lautet das Urteil gegen einen 27-jährigen Mann aus dem Emsland wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung. Zugute kam ihm, dass er reumütig und voll und ganz geständig war - trotz einiger Erinnerungslücken.

Nach der Weihnachtsfeier ins Auto gestiegen

Der Mann, der hauptberuflich als Stabsunteroffizier bei Bundeswehr Rheine-Bentlage arbeitet, war Mitte Dezember vergangenen Jahres nach einer Weihnachtsfeier der Bundeswehr - trotz mehrerer Biere intus - um kurz nach 19 Uhr in sein Auto gestiegen, um an einer Tankstelle Zigarette zu kaufen. Als er dann in Salzbergen, vom Alten Postweg kommend, den Neuenkirchener Damm überqueren wollte, landete der Mann mit seinem Auto im Gebüsch und entkam nur knapp einem Zusammenstoß mit einer Rheinenserin, die mit ihrer Tochter auf dem Neuenkirchener Damm unterwegs war.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

Was in den darauffolgenden Stunden geschah, daran konnte er sich nur noch wage erinnern, erklärte er vor Gericht, obwohl er „sich nicht stark betrunken gefühlt“ hätte. Deutlich klarer konnten sich dagegen die beiden Frauen erinnern, mit denen er beinahe zusammengestoßen war.

Mit Tempo 120 auf Kreuzung zugesteuert

Das Tochter-Mutter-Gespann war auf der Neuenkirchener Straße von Salzbergen aus in Richtung Neuenkirchen unterwegs, als die 51-jährige Frau im Augenwinkel von links die Leuchten vom Autos des Angeklagten sah. Mit „bestimmt 120 Stundenkilometern“ habe das Auto vom Alten Postweg aus kommend auf die Kreuzung zugesteuert und sei nicht langsamer geworden.

Vorsorglich verringerte die Frau das Tempo. Die richtige Entscheidung, denn mit nur einem Meter Abstand habe der Emsländer vor ihnen die Kreuzung überquert. Vor Gericht sagte sie:

„Ich habe das Gefühl, wir sind knapp dem Tod entkommen.“

Sie sei so schockiert gewesen und deswegen zunächst weitergefahren, bis ihre 16-jährige Tochter sie zum Umkehren bewegte, um zu schauen, wie es dem Angeklagten ergangen war. Als sie an der Unfallstelle aus dem Fahrzeug stieg, bemerkte sie zwei weitere Zeugen, die in der Zwischenzeit angehalten hatten. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Situation unübersichtlich und hitzig, schilderten die Zeugen vor Gericht ihre Wahrnehmung.

An der Autotür gerüttelt und geklopft

Die drei Zeugen gaben an, dass der Angeklagte zwar ein Abschleppseil für sein Auto haben wollte, nicht jedoch, dass die Polizei über den Unfall informiert wird. Der Angeklagte habe dabei hektisch, aufgebracht und nicht ganz bei sich gewirkt. „Er hatte einen starren Blick und roch nach Alkohol“, sagte ein Zeuge aus.

Grund genug für die 51-jährige Frau, mit ihrer Tochter im Auto aus auf die Polizei zu warten. Vorsorglich verriegelten sie die Tür von innen. Wie Mutter und Tochter vor Gericht schilderten, hinderte das aber den Soldaten nicht, Kontakt mit ihnen aufnehmen zu wollen. Die 16-jährige Zeugin:

„In seiner Militärkleidung klopfte er an der Scheibe und rüttelte an der Tür, damit wir aussteigen.“

Der Angeklagte sei um das Auto herumgelaufen und habe angefangen zu telefonieren. Die 16-Jährige habe sich bedroht gefühlt und gehört, wie der Angeklagte am Telefon sagte: „Wenn dann jetzt, beeilt euch, die haben die Bullen gerufen.“ Die bestätigte auch ihre Mutter und sagte aus, dass nur kurze Zeit später ein weiteres Fahrzeug mit drei uniformierten Soldaten zu der Unfallstelle kam.

„Die Situation schaukelte sich auf“, sagte ein 39-jähriger Zeuge, der als Zweiter an die Unfallstelle gekommen war. Drei bis vier Soldaten seien um das Auto der Rheinenserin und der Tochter herumgelaufen und hätten immer wieder gesagt: „Das Militär übernimmt das hier jetzt, ihr könnt alle fahren.“ Die Soldaten hätten bedrohlich gewirkt und den Eindruck erweckt, nicht davon abzuschrecken, Gewalt anzuwenden.

Polizei forderte Verstärkung an

Eine Einschätzung, die die Polizisten aus Lingen, die an dem Abend im Einsatz waren, teilen. Vor Gericht gab einer der Polizeibeamten an, dass sich die Kamerade des Soldaten von Beginn des Einsatzes an nicht wohlwollend gegenüber der Polizei gezeigt hätten. Deswegen wurde Verstärkung gerufen. Er sagte:

„Die Soldaten haben ja eine Grundausbildung hinter sich. Wir waren nur zwei Polizisten und standen vier Soldaten gegenüber.“

Zunächst habe der Angeklagte angeben, nur Beifahrer im verunfallten Auto gewesen zu sein und nicht zu wissen, wo der Fahrer ist. Obwohl er sich erst zurückhaltend gegenüber der Polizei gezeigt habe, habe er sich später geweigert, mit zur Dienststelle zu kommen. Handfesseln mussten zum Einsatz kommen. Auf der Polizeidienststelle wurde gegen 21 Uhr eine Blutprobe entnommen: 1,66 Promille. Aufgrund eines anonymen Hinweises wurde nachträglich noch ein Drogenscreening gemacht, das ebenfalls positiv ausfiel.

Vor dem Truppendienstgericht verantworten

Seit Juni dieses Jahres befindet sich der Angeklagte freiwillig in verkehrspsychologischer Behandlung und hat bereits Abstinenznachweise erbracht. Während der Verhandlung entschuldigte er sich bei allen Zeugen: „Das war mir eine Lehre fürs Leben, ich werde für die Konsequenzen gerade stehen.“

Nicht nur sein Führerschein wurde eingezogen, der Soldat muss sich auch noch vor dem Truppendienstgericht der Bundeswehr verantworten. Seine Zukunft als Berufssoldat - sein Berufswunsch - steht auf dem Spiel. „Da wird ordentlich was auf sie zukommen“, sagte Richterin Wißmann in ihrer Urteilsbegründung. Sie wünsche ihm, dass er sich seiner Verantwortung als Soldat in einer Uniform bewusst wird. „Soldaten sollten eher schützend als bedrohlich wahrgenommen werden.“