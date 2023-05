Auf dieser Fläche vor dem RWE-Gaskraftwerk an der Schüttorfer Straße soll die erste Wasserstoff-Tankstelle in Lingen entstehen. Foto: Julia Mausch up-down up-down Anlage soll 2024 in Betrieb gehen RWE und Westfalen-Gruppe planen Wasserstoff-Tankstelle in Lingen Von Wilfried Roggendorf | 10.05.2023, 18:21 Uhr

In Lingen Wasserstoff tanken: Das wollen RWE und die Westfalen-Gruppe ab 2024 in Lingen gemeinsam ermöglichen. Die Wasserstoff-Tankstelle am Gaskraftwerk soll die erste von 70 geplanten Anlagen sein, die das Joint Venture betreiben möchte.