Atomkraftgegner in Lingen Rund 115 Menschen demonstrieren gegen AKW-Betrieb im Emsland Von dpa | 22.01.2023, 10:13 Uhr

Atomkraftgegner haben am Samstag für einen vollständigen Atomausstieg demonstriert. Etwa 115 Menschen kamen zu der Demonstration am Atomkraftwerk Emsland in Lingen, wie die Polizei mitteilte. Bürgerinitiativen hatten zu dem Protest aufgerufen.