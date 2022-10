Nach mehr als 25 Jahren geht der Lingener Kulturamtsleiter Rudolf Kruse in den Ruhestand. Er hat bis zuletzt viele neue Akzente gesetzt, damit die Kultur bei den Menschen in Lingen ankommt. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Lingener Kulturamtsleiter Rudolf Kruse über weinende Zuschauer und aufgebrachte Künstler Von Caroline Theiling | 07.10.2022, 14:52 Uhr

Theater, Konzerte, Festivals – in den 25 Jahren als Leiter des Kulturamtes in Lingen hat Rudolf Kruse viel erlebt. In einem Gespräch mit der Redaktion spricht er über besondere Ereignisse, die sich beim ihm eingeprägt haben.