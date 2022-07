Der rotarische Schüleraustausch dient dem wichtigsten Ziel von Rotary International, das Verständnis der Völker untereinander zu fördern und zu vertiefen. 14 junge Leute aus dem Altkreis Lingen werden auch in diesem Jahr das Abenteuer in der Ferne suchen und das jeweilig gastgebende Land, seine Bevölkerung mit ihren Lebensgewohnheiten und ihrer Kultur kennenlernen. Gleichzeitig werden sie über ihre Heimat berichten und neben dem Schulbesuch auch Verpflichtungen in den Gastfamilien und im gastgebenden Rotary Club übernehmen.

Zur traditionellen Verabschiedung der „Auswanderer auf Zeit“ waren viele Gäste der Einladung des Rotary Clubs Lingen in das Hotel Am Wasserfall gefolgt und erlebten anhand lebendiger Erfahrungsberichte von schon wieder Heimgekehrten, welch unvergessliche Eindrücke in Südafrika, in Nord- oder Südamerika warten. Immer wieder wurde von der Herzlichkeit der Gastgeber erzählt, von den Schönheiten der Landschaften, von anderen Schulsystemen, abenteuerlichen Begegnungen und tiefen Freundschaften über alle Grenzen hinweg.

So vollbrachte die 18-jährige Antje Rutenberg die bemerkenswerte Leistung, ihr Jahr in Ecuador in acht Minuten lebendig zu schildern und erzählte begeistert von Riesenschildkröten auf Galapagos und gegrillten Meerschweinchen. Dabei war sie bei ihrer Ankunft fast schockiert, denn ihr erstes Erlebnis war die Begegnung mit einem kleinen Mädchen, das mit seiner Puppe die Scheiben der Autos putzte, um ein wenig Geld zu verdienen. „Da habe ich schon gedacht: Na prost Mahlzeit, was kommt denn noch?“

„Zeit war schön“

Neben vielen Reiseerinnerungen und dem obligatorischen Rotary-Banner des Gastgeberclubs haben alle internationale Freundschaften mit nach Hause genommen. So freute sich Hannah Enking auf den Besuch ihrer texanischen Gastgeschwister, die sie längst lieb gewonnen hat. Neben den vielen anwesenden Mitgliedern des Rotary Clubs Lingen zeigten sich auch Präsident Prof. Dr. Wolfgang Große-Heitmeyer und Jugenddienstbeauftragter Dr. Andreas Mainka begeistert von dem großen Einsatz der Gastfamilien und beeindruckt von dem selbstbewussten Auftreten der jungen Leute. „Hier wird der Wert eines Auslandsaufenthalts deutlich: Er formt die Persönlichkeit“, betonte denn auch Mainka. Der Lingener Unternehmer verabschiedete nicht nur junge Menschen ins Ausland, sondern mit Valeria Holguin aus Ecuador und Luis Enciso aus Mexiko schweren Herzens auch zwei lieb gewonnene Gäste zurück in die Heimat.

Die 19-jährige Valeria zog ein abschließendes Fazit: „Ich kann mich nur bedanken. Über Rotary habe ich so viele gute Freunde gewonnen. Die Zeit in Deutschland war einfach nur schön.“