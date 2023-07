Die Rosen-Gruppe, hier der Stammsitz in Lingen, soll möglicherweise verkauft werden. Archivfoto: Rosen Gruppe up-down up-down Kerngeschäft ausgliedern Pipeline-Spezialist Rosen aus Lingen steht möglicherweise vor Verkauf Von Wilfried Roggendorf | 04.07.2023, 13:22 Uhr | Update vor 44 Min.

1981 hat Ingenieur Hermann Rosen die gleichnamige Firma in Lingen gegründet. In der über 40-jährigen Firmengeschichte hat sich die Rosen-Gruppe zu einem weltweit agierenden Familienunternehmen entwickelt. Jetzt steht möglicherweise der Verkauf eines Teils des Unternehmens an.