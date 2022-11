Die Stadtwerke haben den Rohrbruch an der Georgstraße repariert, aber es sind noch Nacharbeiten erforderlich. Foto: Julia Mausch up-down up-down Einschränkungen am Montag Rohrbruch: Schaden an der Georgstraße in Lingen behoben Von Wilfried Roggendorf | 25.11.2022, 16:08 Uhr

An der viel befahrenen Kreuzung beim Gefängnis in Lingen ging ab Donnerstagnachmittag nur noch wenig: Wegen eines Rohrbruchs musste dort die Georgstraße gesperrt werden. Zwar ist der Schaden behoben, aber an der Baustelle wird es weitere Verkehrsbehinderungen geben.