Konzert in der Emslandarena Herz-Schmerz-Sänger Matthias Reim tritt 2024 erneut in Lingen auf Von Julia Mausch | 13.09.2023, 13:20 Uhr Matthias Reim kommt mit Schlagersongs in die Emslandarena nach Lingen. Foto: Max Patzig

Mit „Verdammt ich lieb Dich“ katapultierte sich Schlagersänger Matthias Reim vor Jahrzehnten in die Charts. 2024 tritt er in der Emslandarena in Lingen auf.