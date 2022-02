Die Restmülltonne wird mindestens 13 mal pro Jahr geleert. Mehr als 26 Abfuhren gibt es nicht. FOTO: dpa Verschiedene Vorauszahlungen Restmüll: Haushalte im Emsland bekommen unterschiedliche Bescheide Von Caroline Theiling-Brauhardt | 19.02.2022, 09:11 Uhr

Die emsländischen Haushalte haben in den vergangenen Tagen die Abfallgebührenbescheide für 2022 bekommen. Dabei gibt es deutliche Unterschiede in der Anzahl der Leerungen und der Höhe der Gebühren. Warum ist das so?