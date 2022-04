der Entsorger Remondis hat es erneut nicht geschafft, an den vorgesehenen Tagen die gelben Tonnen zu leeren - diesmal waren Emsbüren und Lingen betroffen. FOTO: Daniel Gonzales-Tepper Säcke werden mitgenommen Remondis: Touren im Emsland fallen aus Von Wilfried Roggendorf | 12.04.2022, 16:42 Uhr

Die Bürger stellen ihre gelben Tonnen pünktlich zum Leerungstermin an die Straßen - so wie jetzt in Emsbüren oder im Lingener Strootgebiet. Wer nicht kommt, ist der Entsorger Remondis, um die Tonnen zu leeren.