Schülerin Clara Weitzel gemeinsam mit ihrem Bruder Felix auf der Zielgeraden. Foto: Carsten Hilbers, Mosaikschule Lingen up-down up-down Mosaik-Schule beim 32. Citylauf Geschafft: Clara Weitzel kommt in Lingen ohne Rollstuhl ins Ziel Von Thea Esders | 05.06.2023, 16:40 Uhr

Die Mosaik-Schule des Christophoruswerkes in Lingen nahm am 32. Citylauf in Lingen teil. Eine Teilnehmerin war Clara Weitzel, ein junges Mädchen, die beim Bambini-Lauf über 400 Meter ihrem Rollstuhl trotzte.