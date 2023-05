Der verirrte Rehbock verursachte mehr als drei Tage lang Unordnung im Garten von Benno Schulz. Foto: Benno Schulz up-down up-down Videos zeigen scheuen Gast Reh verirrt sich in Garten mitten in Lingen: Jäger erklärt, was zu tun ist Von Philip Jesse | 09.05.2023, 15:55 Uhr

Dr. Benno Schulz traute seinen Augen kaum: Ein Rehbock hatte sich in den Garten seines Hauses in der Innenstadt von Lingen verirrt. Woher der Bock kam und was ihn ins Bögengebiet verschlagen hat, weiß auch Jäger Hermann Korves nicht genau – was zu tun ist, aber sehr wohl.