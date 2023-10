Trecker fahren bis zu 70 km/h Rasende Rasenmäher: Team Sommeringen lädt zum Meisterschaftsfinale in Heitel Von Alicia Heskamp | 12.10.2023, 15:03 Uhr Am Samstag findet das Abschlussrennen der Niedersachsenmeisterschaft im Rasenmäher-Trecker-Rennen in Heitel statt. Foto: Timm Conrad up-down up-down

Die Zeit, in der diese Rasenmäher-Trecker auf dem heimischen Rasen zum Einsatz kamen, ist längst vorbei: Mit mehreren Stundenkilometern flitzen sie über Wiese und Acker. Am Samstag tun sie dies auch in Heitel, beim letzten Rennen der Meisterschaft 2023.