Mit seiner Single „Auf & Ab“ eroberte Montez im Frühjahr 2022 die deutschen Charts. Im Juni diesen Jahres erschien sein neues Album „Liebe in Gefahr“. Mit diesem erreichte er direkt Platz eins in den deutschen Albumcharts.

Montez tritt am 11. Mai 2024 in der Emslandarena auf

Entsprechend erfolgreich verläuft seine Tour. Nach 17 ausverkauften Shows wurden erste Zusatzshows für 2024 festgelegt. Allerdings sind auch diese bereits fast ausverkauft. Doch Fans können aufatmen: Es wird zusätzliche Zusatzshows geben. Eine dieser Shows wird am 11. Mai 2024 in der Emslandarena in Lingen stattfinden.

Tickets gibt es ab dem 18. Oktober um 15 Uhr unter www.montez-tickets.de.