Am 15. November 2023 tritt Rammstein-Sänger Till Lindemann in der Emslandarena in Lingen auf. Foto: Christophe Gateau/dpa up-down up-down Am 15. November 2023 Rammstein-Sänger Till Lindemann gibt Konzert in Lingen Von Christian Belling | 27.04.2023, 09:17 Uhr

Rammstein-Frontmann Till Lindemann geht auf Solo-Tour. Der 60-Jährige kündigt 24 Konzerte in 13 Ländern an. Am 15. November 2023 tritt Lindemann in der Emslandarena in Lingen auf.