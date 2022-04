Zwei Rohre aus Kupfer hat ein Radfahrer in Lingen hinterlassen. Die Polizei sucht nach Geschädigten und Zeugen. FOTO: Polizei Polizei vermutet Diebstahl Radfahrer hinterlässt in Lingen zwei Kupferrohre Von Daniel Gonzalez-Tepper | 13.04.2022, 13:55 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfall, der sich am Montag gegen 22 Uhr an der Schillerstraße, Ecke Haselünner Straße in Lingen ereignet hat. Dabei spielen zwei Kupferrohre eine wichtige Rolle.