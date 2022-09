Ein Radfahrer wurde in Lingen bei einem Unfall schwer verletzt. Symbolfoto: Lino Mirgeler/dpa up-down up-down Auf dem Konrad-Adenauer-Ring Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto in Lingen schwer verletzt Von Harry de Winter | 01.09.2022, 17:54 Uhr

In Lingen ist es am Donnerstag am späten Nachmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Der Radfahrer wurde schwer verletzt.