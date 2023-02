Über Schlaglöcher ärgern sich auch Radfahrer in Lingen. Mehr als 120 Hinweise gingen in der „Radar!“-App ein. Symbolfoto: Frank Rumpenhorst/dpa up-down up-down 120 Hinweise in Radar-App Buckelpisten und blockierte Wege: Das stört Radfahrer in Lingen Von Julia Mausch | 22.02.2023, 07:41 Uhr

An den Radwegen in Lingen stört die Menschen einiges. Das geht es aus Hinweisen in der Stadtradeln-App „Radar!“ hervor, zu denen die Stadtverwaltung nach langer Verzögerung nun Stellung bezog.