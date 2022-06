Nach nur fünf Monaten Betriebszeit ist der neue Aufzug im Bahnhof Lingen defekt.Auch sein Vorgänger war immer wieder ausgefallen. FOTO: Wilfried Roggendorf Nach nur fünf Monaten Betrieb Pünktlich zum 9-Euro-Ticket: Aufzug am Bahnhof Lingen erneut defekt Von Wilfried Roggendorf | 02.06.2022, 09:12 Uhr

Immer wieder war in der Vergangenheit der Aufzug zu Gleis 2 im Lingener Bahnhof defekt. Abhilfe sollte ein neuer Fahrstuhl schaffen, der am 17. Januar in Betrieb genommen wurde. Doch der steckt jetzt auch fest.