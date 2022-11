Am zweiten Verhandlungstag am Landgericht Osnabrück wegen eines Familienstreits im nördlichen Emsland wurde der Neffe des Angeklagten gehört. Symbolfoto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down Prozess wegen Messerattacke Familienstreit im Emsland: Onkel und Neffe vor Gericht auf Versöhnungskurs Von Anke Herbers-Gehrs | 24.11.2022, 15:19 Uhr

Ein jetzt in Lingen wohnender Mann soll seinen Neffen bei einem Streit im nördlichen Emsland mit einem Messer verletzt haben. Am zweiten Verhandlungstag im Prozess am Landgericht Osnabrück wurden der Neffe und seine Partnerin gehört.