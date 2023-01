Johannes Koke steht auf dem Turm eines Solarkraftwerks in Südafrika. Foto: Archiv Koke up-down up-down Auslandssemester für Johannes Koke Professor des Campus Lingen forscht in Südafrika zu Solarenergie Von Wilfried Roggendorf | 04.01.2023, 12:25 Uhr

Johannes Koke hat zum Jahreswechsel in Südafrika bei einer Safari Elefanten, Büffel und Zebras beobachtet. Doch Urlaub macht der Professor vom Campus Lingen dort nicht. Er forscht an der Universität Stellenbosch in der Nähe von Kapstadt.