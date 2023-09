Aufsehen vor dem Tourismusbüro Porno statt Eventvorschau: So erklärt die Stadt Lingen den Monitor-Vorfall Von Julia Mausch | 27.09.2023, 14:19 Uhr Normalerweise wird auf dem Monitor vor dem Tourismusbüro von Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) auf bevorstehende Events hingewiesen - nicht so am Dienstagabend. Foto: Julia Mausch up-down up-down

Auf dem Monitor vor dem Tourismusbüro direkt am Rathaus in Lingen war am Dienstagabend ein Standbild aus einem Porno zu sehen. Jetzt erklärt die Stadt Lingen, wie es dazu kommen konnte.