Die Polizei hat laut einer Mitteilung des Hauptzollamts Osnabrück mit dem Hubschraubereinsatz den Zoll bei der Suche nach illegal beschäftigten Arbeitern unterstützt. Zöllner hatten bei einer Baustellenkontrolle vier Arbeiter entdeckt, die vor den Beamten flüchteten.

Männer flüchten von Baustelle in ein Maisfeld

Zwei davon konnten die Zöllner nach einer kurzen Verfolgung stellen. Die beiden anderen flüchteten in ein angrenzendes Maisfeld. Die Polizei bot ihre Hilfe an und überflog mit dem Hubschrauber das Maisfeld. So wurde einer der beiden Männer gefasst. Der verbliebene Mann gefunden, weil ein anderer Bauherr beobachtet hatte, dass sich aus dem Maisfeld jemand auf seine Baustelle geschlichen hatte.

Strafverfahren eingeleitet

Die Zollbeamten stellten fest, dass es sich bei den Arbeitern um bosnisch-herzegowinische Staatsbürger handelt. Sie besaßen keine Arbeitserlaubnis. Durch die Arbeitsaufnahme haben sie nun ihr dreimonatiges Aufenthaltsrecht in Deutschland verwirkt. Gegen die vier Männer wurde ein Strafverfahren wegen Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Über weitere Maßnahmen entscheidet jetzt die Ausländerbehörde.

Das Hauptzollamt Osnabrück lobt die gute und unkomplizierte Zusammenarbeit mit der Polizei in Lingen. Diese habe sich zum wiederholten Male beim Kampf gegen illegale Beschäftigung bewährt.