Ordnungsamt mit dabei Lingen: Deshalb kontrolliert die Polizei jetzt häufiger in der Innenstadt Von Cara-Celine Kreth | 20.07.2023, 15:36 Uhr

Mit dem Fahrrad durch die Fußgängerzone in Lingen düsen? Keine gute Idee. Denn ab 10 Uhr ist das verboten. Das heißt absteigen und schieben. Doch nicht jeder hält sich dran. Mit den Fahrradkontrollen will die Stadt und die Polizei Ruhe in die Innenstadt bringen. Wie läuft so eine Kontrolle ab?