Die 85-Jährige hatte laut Polizei in ihrer Wohnung an der Lengericher Straße offensichtlich ungeeignetes Plastikgeschirr in die Mikrowelle gestellt und diese angestellt. Nach kurzer Zeit geriet die Mikrowelle in Brand. Bei dem Versuch, das brennende Geschirr zu bergen, geriet die Kleidung der Frau in Brand. Durch einen Nachbarn, der Brandgeruch festgestellt hatte, wurde die Tochter der 85-Jährigen informiert. Diese konnte mit Unterstützung einer Polizeistreife ihre Mutter aus der Wohnung holen.