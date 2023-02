Den Zustand der Kirchstraße und Kivelingstraße bezeichnet die Stadt Lingen als schadhaft und die Winterperioden 2020 sowie 2021 sollen den Straßen noch einmal deutlich zugesetzt haben. Foto: Julia Mausch up-down up-down Fahrradparkhaus soll entstehen Pläne für Umbau der Kivelingstraße in Lingen werden konkret Von Julia Mausch | 15.02.2023, 15:05 Uhr

Die Kivelingstraße in Lingen ist in die Jahre gekommen und wird zum Großbauprojekt. Jetzt steht fest, was sich genau dort ändern wird.