Was die Zuschauer für einen Witz halten, stimmt tatsächlich. Nach einer halben Stunde werden sie in die Pause geschickt, der zweite Teil dauert auch nicht länger. Viele Zuschauer sind dann aber auch froh, es hinter sich gebracht zu haben. Die meisten sind ratlos: Sie wissen nicht so recht, was sie mit dem Geschehen auf der Bühne anfangen sollen.

Peter Weyel spielt in dem Programm „Freude schenken“, mit dem das Studioprogramm endete, zwei Rollen: Er ist ein Alleinunterhalter, der mit seinem Keyboard die Stimmung anzuheizen versucht, und der Artist, der den Gästen der Geburtstagsfeier mit seinen Kunststücken Freude schenken will. In der zweiten Rolle spielt er sich selbst und zeigt sein artistisches Können, mit dem er den Kleinkunstwettbewerb „Lingener Theo“ 2010 gewann.

In diesen Passagen ist Weyel der Meister, der er als Straßenkünstler ist (einiges funktioniert allerdings nicht, weil der Raum zu klein ist, beispielsweise seine Inline-Skate-Nummer). Perfekte Körperbeherrschung demonstriert er, wenn er auf einem Hocker Zigarette rauchend seinen Körper zu einem Knäuel verbiegt, einen hinreißenden Moonwalk auf die Bühne legt, virtuos mit Bällen und Keulen jongliert oder Rasierklingen schluckt.

Doch Weyels Ansatz, die Straßenartistik in eine Bühnenshow einzubinden, um „vor einem kritischen Theaterpublikum zu bestehen“, funktioniert nicht. Es gelingt ihm nicht, die Geschichte des Alleinunterhaltens mit der des Artisten schlüssig zu verbinden und eine Bühnenshow aus einem Guss zu präsentieren. Die Rahmenhandlung wirkt aufgepfropft, auch wenn einzelne Elemente teilweise sehr gelungen sind, zum Beispiel, wenn Weyel Texte von Jandl und Kentler rezitiert. Deren Wirkung verpufft allerdings, weil sie nicht harmonisch in die Show eingefügt sind, sondern den Eindruck vermitteln, willkürlich ausgesucht worden zu sein, um das Programm zu füllen.

Sinn nicht verstanden

Als Straßenartist hat Weyel sich über Jahrzehnte bewährt. Doch als Kleinkünstler im geschlossenen (kleinen) Raum überzeugt er nicht. Warum er am Ende Gemüse mit dem Ventilator zerkleinert und über den Raum verteilt, erschließt sich dem Publikum genauso wenig wie das Trinken des verfärbten Wassers oder was der Zuschauer tun soll, den er auf die Bühne holt. Das Fazit einer Zuschauerin: „Den Sinn des Ganzen habe ich nicht verstanden.“ Und eine andere stellte fest: „Ich habe rechts und links tolle Gespräche gehabt, es war für mich also kein verlorener Abend.“ Aber dafür braucht man nicht unbedingt eine Kleinkunstveranstaltung zu besuchen...