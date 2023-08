Open Air an der Emslandarena Peter Fox feiert mit 15.000 Fans in Lingen und | 26.08.2023, 10:51 Uhr Von Sven Lampe Thea Esders | 26.08.2023, 10:51 Uhr Peter Fox, sein Co-Sänger Benji Asare, Band und Tänzer hatten am Freitagabend die Menge im Griff. Foto: Sven Lampe up-down up-down

Peter Fox hat am Freitagabend beim Open-Air-Konzert vor der Emslandarena in Lingen den Takt für 15.000 Fans vorgegeben. Und die ließen sich an diesem trockenen Spätsommerabend nicht zweimal bitten.