Das nächste Open-Air-Konzert steht kurz bevor: Peter Fox wird nach Johannes Oerding vor der Emslandarena spielen. Das heiß ersehnte Sting-Konzert war wegen Unwetters kurzfristig abgesagt worden.

Am Freitag kommt Peter Fox auf seiner „Love Song-Tournee“ nach Lingen - und das Konzert ist restlos ausverkauft. 15.000 Karten wurden für den „Haus am See“-Sänger verkauft. Es wird das größte Open-Air-Konzert, das Lingen bislang an der Emslandarena erlebt hat.

Parken an der Emslandarena nicht möglich

Das heißt, es wird viel los sein. Deswegen stehen an der Emslandarena und den Emslandhallen während des Open-Air-Konzerts keine Parkplätze zur Verfügung. Der Veranstalter bittet, Besucher aus der näheren Umgebung möglichst mit dem Fahrrad, zu Fuß oder dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen.

Die Westfalenbahn wird für den Abend Doppelwagen einsetzen. Für Fahrradfahrer können ihre Räder an der Arena abstellen. Zusätzlich bietet der Veranstalter an, die Räder auf dem VIP-Parkplatz an der Arena zu parken.

Für Autos wird das Parken an der Arena nicht möglich sein: Der Parkplatz wird für das Open-Air genutzt. „Damit wollen wir Staus, Stress und Parksuchverkehr vermeiden“, heißt es seitens der Emslandarena.

Mit dem Shuttlebus zum Open Air

Wer nicht aufs Auto verzichten kann, für den gibt es alternativ einen Park & Ride-Service. Am Festivalgelände des Lautfeuers an der Schüttorfer Straße kann das Auto abgestellt werden. Für 5 Euro pro Person können Fans von dort aus mit dem Bus zum Open-Air-Gelände und nach dem Konzert auch wieder zurückgefahren.

Der erste Bus startet um 14.30 Uhr. Bis Mitternacht können Besucher ihr Auto dort wieder abholen, dann wird der Shuttle-Service eingestellt.

Während des Konzerts ist die Darmer Hafenstraße gesperrt. Die Schüttorfer Straße darf lediglich von Anliegern sowie von Konzertbesuchern, die zum Park & Ride-Platz möchten, befahren werden.