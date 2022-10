Der Personalbestand sinkt, der Bedarf steigt: Immer mehr Kliniken suchen auch im Ausland nach Fachpersonal Foto: dpa up-down up-down Not in der Pflege Kliniken und Pflegeheime im Emland setzen auf Zuwanderung Von Jonas E. Koch | 17.10.2022, 13:19 Uhr

Nur wenige Prozent der Pfleger in niedersächsischen Pflegeeinrichtungen kommen aus dem Ausland. Das muss sich ändern, findet auch die Lingener St. Bonifatius-Hospitalgesellschaft. Denn: Den Mangel an Pflegefachkräften kann man sich vorher ausrechnen. Und die Rechnung „beschreibt Handlungsbedarf“, so Ansgar Veer, Hauptgeschäftsführer der St. Bonifatius Hospitalgesellschaft: „Wir brauchen den Zuzug.“