Der Umgang mit Sterben, Tod und Trauer wird im Emsland im Rahmen des Hospiz-Siegels geschult. Er umfasst alle Berufsgruppen - von der Reinigungskraft über die Pflegekräfte bis hin zur Heimleitung Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Symbolbild up-down up-down Hospiz-Siegel im Emsland Personal in Lingener Heimen bei der Sterbebegleitung geschult Von Thomas Pertz | 13.06.2023, 12:38 Uhr

Vier Pflegeheime in Lingen haben von Vertretern des Hospizvereins Lingen und des Landkreises Emsland ein Siegel bekommen. Als Würdigung dafür, dass sie der Begleitung von Menschen in der letzten Lebensphase auch in ihren Pflegeeinrichtungen Raum lassen. Das Besondere an dem Siegel: Es schließt nicht nur die Pflegedienste mit ein, sondern alle: Die Reinigungskraft ebenso wie die Verwaltungsleitung.