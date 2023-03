Zahlreiche kostenlose Aktionen garantieren Spaß für die kleinen Besucher. Foto: Caroline Theiling up-down up-down Fest und verkaufsoffener Sonntag „Stadt in Kinderhand“ in Lingen bietet Paw Patrol, Blaulicht und mehr Von Pia Alberts | 13.03.2023, 15:04 Uhr | Update vor 51 Min.

Spiel und Spaß umsonst und draußen bringt „Stadt in Kinderhand“ am Sonntag in die Lingener Innenstadt. Die Kinder dürfen sogar auf ein Foto mit Ryder, Chase, Marshall, Skye, Rocky, Rubble und Zuma hoffen. Und auch am Samstag gibt es etwas zu erleben.