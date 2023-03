Ein Foto mit den Figuren der Paw Patrol: Das wollten viele Kinder am Sonntag - so viele, dass kaum ein Durchkommen war und nicht wenige auch leer ausgingen. Foto: Volker Blankenstein up-down up-down Lingen in Kinderhand Zu voll bei der Paw Patrol: Veranstalter reagieren auf Kritik Von Wilfried Roggendorf | 27.03.2023, 12:51 Uhr

Ein tolles Fest war „Stadt in Kinderhand“ in Lingen am Sonntag. Beim Höhepunkt für viele Kinder, dem Auftritt der Paw Patrol, war es aber rappelvoll. So voll, dass es Kritik an der Organisation gibt. Diese nehmen sie ernst, sagen die Veranstalter.