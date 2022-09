Im Bereich der Meckerbrücke in Lingen sind eine Aussichtsplattform und weitere Sitzgelegenheiten geplant. Foto: Wilfried Roggendorf up-down up-down Pausen auf der Radtour Aussichtsplattform am Dortmund-Ems-Kanal in Lingen geplant Von Wilfried Roggendorf | 08.09.2022, 18:55 Uhr

Radfahrer sollen sich bald direkt an der Meckerbrücke in Lingen-Reuschberge auf einer Aussichtsplattform am Dortmund-Ems-Kanal eine Pause gönnen können - und so auch in die nahe Innenstadt gelockt werden.