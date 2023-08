Feuerwehr im Einsatz Paraffine aus Schiff an BP-Raffinerie in Lingen ausgetreten Von Daniel Gonzalez-Tepper | 14.08.2023, 18:32 Uhr | Update vor 17 Min. Die BP-Raffinerie in Lingen verfügt über einen Zugang zum Dortmund-Ems-Kanal. Dort kam es am Montagnachmittag zu einer Panne. Foto: BP up-down up-down

An der BP-Raffinerie in Lingen-Holthausen ist am späten Montagnachmittag aus einem Schiff Paraffine ausgetreten. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz.