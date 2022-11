Alina Khomenko und ihr Freund Yaroslav Fedorko sind vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen und leben seit einigen Monaten im Emsland. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Freundschaftliche Verbindung Ukrainer finden Hilfe bei einem Lingener mit russischen Wurzeln Von Thomas Pertz | 29.11.2022, 11:52 Uhr

Im Krieg in der Ukraine stehen sich russische und ukrainische Soldaten als Gegner gegenüber, weil es Putin so will. In Lingen sitzen sich Konstantin Jakunenkow, gebürtiger Russe, und Alina Khomenko und ihr Freund Yaroslav Fedorko aus der Ukraine gegenüber - freundschaftlich verbunden.