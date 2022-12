Orsolya Schütte-Gál (Vierte v.l.) ist neue Pastorin in der Johanneskirche im Lingener Strootgebiet. Mit ihr freuen sich im Einführungsgottesdienst (v.l.): Superintendent Bernd Brauer, Ann Margaret Bär, Thorsten Jacobs sowie Anne Noll. Foto: Horst Irmer up-down up-down Neue Seelsorgerin in Johanneskirche Wie Orsolya Schütte-Gál über Umwege Pastorin in Lingen wurde Von Carsten van Bevern | 29.12.2022, 19:17 Uhr

Orsolya Schütte-Gál ist in Ungarn aufgewachsen, hat in Budapest und Bielefeld evangelische Theologie studiert. Der Wunsch, Pastorin zu werden, war immer da. Nach vielen Umwegen hat dies nun in Lingen geklappt.